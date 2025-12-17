Muriqi sërish në formë dhe supergol. Në formacionin e javës në La Liga

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-12-2025, 08:02
Spanjë- Muriqi ia doli që të shënojë gol në fitoren 3-1 të Mallorcas ndaj Elches. Sulmuesi dardan, falë paraqitjes pozitive, është përzgjedhur në formacionin më të mirë të javës së 16-të të La Ligas.
Për t’u theksuar se ai është njëri prej tre golashënuesve më të mirë të kampionatit. 31-vjeçari ka shënuar 9 gola deri më tani në La Liga. Për të ky është sezoni i pestë me Mallorcën.
