Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Muriqi sërish në formë dhe supergol. Në formacionin e javës në La Liga
Transmetuar më 17-12-2025, 08:02

Spanjë- Muriqi ia doli që të shënojë gol në fitoren 3-1 të Mallorcas ndaj Elches. Sulmuesi dardan, falë paraqitjes pozitive, është përzgjedhur në formacionin më të mirë të javës së 16-të të La Ligas.

Për t’u theksuar se ai është njëri prej tre golashënuesve më të mirë të kampionatit. 31-vjeçari ka shënuar 9 gola deri më tani në La Liga. Për të ky është sezoni i pestë me Mallorcën.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...