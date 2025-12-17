Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 17 dhjetor 2025: të gjitha shenjat

Lexo horoskopin ditor të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për ditën e sotme, e mërkurë 17 dhjetor 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Dashuri, punë dhe fat.
Dashi
Mendoj se këto janë ditë me forcë të madhe dhe sidomos me ogur të mirë në fushën e dashurisë. Sa i përket punës, është e mundur që të ketë ende disa çështje të hapura ose probleme financiare që duhen mbajtur nën kontroll. Yjet sot shpërblejnë vullnetin tënd për të vepruar.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Edhe pse në punë ndjen ende ndonjë pasiguri ose sheh situata që kërkojnë rregullim, vendosmëria jote është në rritje. Në dashuri, kjo energji të ndihmon të shprehësh ndjenjat pa hezitim. Shfrytëzoje këtë shtysë për të vendosur objektiva konkretë dhe për të vepruar me guxim: yjet të mbështesin në çdo nismë që kërkon vendosmëri dhe autenticitet.
Demi
Ky aspekt i Hënës në kundërshtim mund të sjellë disa shqetësime, por me Marsin në favor, gjithsesi ecet përpara mjaft mirë. Për më tepër, duke filluar nga java e ardhshme do të nisë edhe një fazë më e mirë. Dua të kujtoj se si Krishtlindjet ashtu edhe Viti i Ri do të shoqërohen nga një Hënë e favorshme, ndaj Demët e dashuruar do të kenë mundësi të bëjnë diçka të bukur dhe të organizojnë momente të këndshme.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Edhe pse mund të ndjesh ende ndonjë tension emocional të mbetur, aftësia për të reaguar është e fortë dhe konkrete. Marsi të bën më të sigurt në zgjedhjet e tua dhe të nxit të mos ndalesh për shkak të bezdive të vogla momentale. Festat që po afrohen hapin një qiell më të butë, ideal për të ndërtuar çaste të veçanta me personat që do.
Binjakët
Je në një gjendje stresi të lehtë: në fillim të këtij muaji pamë shumë kundërshtime planetare që mund të sjellin edhe ide të çuditshme ose zgjidhje jo praktike. Duhet thënë se mes sot dhe nesër edhe Hëna do të jetë në kundërshtim; për fat të mirë, nga fundjava situata përmirësohet. Kam shpjeguar se pjesa e dytë e dhjetorit gradualisht do të sjellë burime dhe mbështetje. Nuk duhet ta teprosh me lodhjen.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Sot mund të ndjesh pak konfuzion mendor. Megjithatë, kjo fazë të fton edhe të ngadalësosh ritmin dhe të shmangësh gafat. Hëna në kundërshtim rrit ndjeshmërinë dhe nervozizmin, por në ditët në vijim do të ndjesh një lehtësim gradual. Përqendrohu te gjërat e thjeshta dhe mos i detyro rezultatet.
Gaforrja
Deri në fund të muajit është më mirë të favorizosh takimet e sinqerta dhe personat që të duan vërtet, sepse përballja me njerëz që nuk janë në të njëjtin nivel me ty mund të të lodhë më herët nga sa mendon. Kjo sepse Marsi ka nisur një tranzit në kundërshtim, që kufizon disi durimin dhe dëshirën për të vepruar. Me Marsin kundër, mund të ndihesh më i irrituar ose më pak i gatshëm të tolerosh sjellje sipërfaqësore.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Përqendrimi te marrëdhëniet që kanë vërtet vlerë të ndihmon të ruash ekuilibrin dhe të shmangësh tensione të panevojshme. Mundohu të mos reagosh menjëherë ndaj çdo gjëje: drejto ndjeshmërinë tënde drejt aktiviteteve që të bëjnë mirë dhe drejt njerëzve që të kuptojnë, për të kaluar këto ditë me më shumë qetësi.
Luani
Mes sot dhe nesër mund të mbështetesh te Hëna, Afërdita, Mërkuri dhe Dielli aktivë: një qiell që të vë në qendër të vëmendjes. Por gjëja më e bukur është se rritet edhe sharmi, si dhe dëshira për t’u dhënë hapësirë projekteve të reja. Nëse nuk je i kënaqur me diçka, mund të lëvizësh dhe të veprosh: gjithçka varet nga mënyra se si vepron.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Ky është momenti për të marrë në dorë situata që kanë mbetur pezull dhe për t’u dhënë zë ambicieve të tua. Edhe vetë ndjen se mund të bësh më shumë dhe më mirë, dhe yjet të japin atë energji të ndritshme që të ndihmon të dallohesh dhe të marrësh përgjigje. Nëse ndien dëshirë për ndryshim, mos hezito: aftësia për t’u afirmuar tani është në nivel maksimal.
Virgjëresha
Mos lejo që 48 orët e ardhshme të sjellin shqetësime të vogla për shkak të kësaj Hëne nervoze dhe të rikthehet ai fillim i rëndë i dhjetorit. Ka pasur raste konfliktesh që ti nuk i ke dëshiruar, por që kanë lindur nga dallime idesh. Nëse ke qenë në kontrast me ambientin ose me familjarët, kanë lindur vështirësi: kujdes i veçantë në marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Hëna e trazuar mund të ringjallë tensione të vjetra ose të të bëjë më të ndjeshëm se zakonisht. Megjithatë, ke të gjitha mundësitë për të rikthyer ekuilibrin dhe qartësinë në marrëdhëniet që kanë rëndësi. Kërkohet më shumë durim dhe më pak ngurtësi, sidomos me personat që i ke pranë.
—
Peshorja
Që nga mbrëmja e sotme rikthehet një energji e mirë dhe një dëshirë e madhe për të vepruar. Mund të them se mes datave 18 dhe 19 do të kesh një aftësi edhe më të madhe për të lëvizur dhe për të ndërmarrë iniciativa. Hëna në aspekt të favorshëm ndihmon komunikimin, si verbal ashtu edhe të shkruarin, ndaj nëse dëshiron të dërgosh një email ose një mesazh një personi që e ke për zemër, vepro pa hezitim. Dashuria ka nevojë për vazhdimësi dhe këmbëngulje: çiftet në krizë ose në distancë duhet të përpiqen të afrohen sërish para natës së Krishtlindjes.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Je më i hapur ndaj dialogut dhe më i aftë të përballosh edhe sqarime delikate. Nëse ka një person që të rri në mendje, ky është momenti i duhur për të hedhur një hap konkret. Dashuria kërkon stabilitet, angazhim dhe kujdes: duke lënë mënjanë hezitimet dhe krenaritë e vogla, mund të ndërtosh një lidhje më të fortë, sidomos në prag të festave.
Akrepi
Me këtë qiell është e mundur të lindin disa shqetësime të vogla, sidomos nëse ke ngritur shumë pritshmëritë. Jupiteri dhe Saturni janë në favorin tënd, por ndonjëherë karakteri yt impulsiv të çon në stres, sepse e do të vërtetën dhe nuk ke frikë ta thuash hapur. Megjithatë, në jetë shpesh diplomacia sjell rezultate më të mira. Nuk po them që duhet të mbash gjithçka brenda, por përpiqu të përdorësh pak më shumë zgjuarsi në marrëdhëniet sentimentale. Në fund të muajit do të ketë diçka më shumë për ty.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Nëse ndien tension të brendshëm në rritje, kjo është pasojë e faktit që po synon lart dhe po kërkon shumë nga vetja. Jupiteri dhe Saturni të mbështesin, por varet nga ty të zgjedhësh fjalët dhe momentin e duhur. Sinqeriteti yt është vlerë, por sot bëhet më efektiv nëse shoqërohet me strategji dhe ndjeshmëri.
Shigjetari
Mendoj se këto ditë sjellin një lajm të mirë: një ngjarje, një ftesë, gjithçka varet nga mosha dhe rrethanat. Kujtoj se nga sonte deri të premten do të kesh Diellin, Hënën, Merkurin dhe Marsin të gjithë në favor, ndaj është e vështirë të qëndrosh pa vepruar. Më gëzon fakti që po rikthen atë ndjenjë force dhe harmonie që ishte zbehur disi gjatë muajve të fundit.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Lëviz me më shumë entuziazëm dhe ndien se diçka brenda teje po rifillon. Konfigurimet planetare ndezin vitalitetin, kureshtjen dhe dëshirën për të provuar përvoja të reja. Mos i injoro ftesat apo mundësitë, sepse mund të hapin rrugë interesante.
Bricjapi
Më e mira nis që nga Krishtlindjet, por mendoj se disa konfirmime i ke që tani. Për më tepër, e shtuna 20 dhe e diela 21, me Hënën në shenjën tënde, do të jenë ditë shumë të rëndësishme. Mund të organizosh diçka të bukur që këtë fundjavë. Ky qiell është i favorshëm për ata që planifikojnë të ardhmen dhe për ata që duan të dalin nga një periudhë ngecjeje, sidomos në dashuri. Beqarë, veproni. E di që Bricjapi ndonjëherë është mosbesues, por tani është koha për t’u çliruar.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Po hyn në një fazë rikuperimi konkret, ku më në fund mund të shohësh rezultate dhe konfirmime. Hëna në shenjën tënde të bën më të vendosur dhe të shtyn të ndërmarrësh iniciativa që i ke shtyrë prej kohësh. Është një moment shumë i mirë për të strukturuar projekte, për të përmirësuar jetën sentimentale dhe për të dalë nga izolimi emocional që ndonjëherë i imponon vetes.
Ujori
Kujdes, sepse provokimet nuk kanë munguar mes të hënës dhe të martës, por që nga pasditja e sotme, me Hënën në favor, dhe deri të premten, rikthehet aftësia për të vepruar me efikasitet. Besoj vërtet se ky është një qiell reference për të ardhmen, sidomos në fushën e punës. Nuk duhet të kesh frikë nga ndryshimet, kthesat apo nga mbyllja e situatave që nuk funksionojnë më, për t’iu përkushtuar diçkaje tjetër. Ndjenjat shpërblehen: kush hapet ndaj mundësive, fiton.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Tensionet e ditëve të fundit të kanë vënë në provë. Ky qiell të fton të guxosh dhe të mendosh për rrugë të reja, veçanërisht në planin profesional. Edhe në dashuri atmosfera bëhet më e gjallë: nëse hapesh ndaj mundësive të reja, mund të marrësh përgjigje të sinqerta dhe stimuluese.
Peshqit
Një fazë reflektimi mund të shfaqet mes sot dhe nesër, por asgjë që mund të ndalë qiellin e madh që do të të shoqërojë në javët e ardhshme dhe madje edhe gjatë vitit të ardhshëm. Nuk përjashtohet që tashmë të jesh duke punuar për një projekt që do të përmbyllet deri në mars 2026. Është gjithashtu një moment i mirë për të bërë kërkesa. Nëse je i vlerësuar në punë dhe e di që mund të hedhësh një hap përpara, vepro. Nga nata e Krishtlindjes: emocione që kanë vlerë dhe premtime afatgjata.
Reflektime dhe thellim mbi qiellin e sotëm: Dyshimi i lehtë që ndien nuk është pengesë, por një pauzë e nevojshme për të qartësuar atë që po ndërton. Qielli po përgatit një periudhë rritjeje të qëndrueshme që do të zgjasë për shumë muaj. Intuitat e tua forcohen dhe mund t’i përdorësh për të kërkuar atë që të takon, sidomos në fushën profesionale. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd