Trafik kilometrik me kamionë në aksin Morinë–Vërmicë

Morinë- Një radhë e gjatë kilometrike e kamionëve të tonazhit të rëndë është krijuar mbrëmjen e sotme në aksin Morin–Vërmicë të rrugës Morinë–Kukës, në drejtim nga Shqipëria drejt Kosovës. Kamionët, përgjatë rrugës, po presin për të hyrë në Kosovë përmes pikës doganore të Vërmicës.
Drejtuesit e mjeteve të rënda bëjnë të ditur se pritjet zgjasin nga një deri në dy orë, ndërsa theksojnë se situata të tilla janë pothuajse të shpeshta.
Sipas tyre, ndër arsyet kryesore të vonesave janë puna e ngadaltë në doganën e Vërmicës, rëniet e herëpashershme të sistemit, si dhe koha e ndërrimit të doganierëve.
Përveç vonesave në dorëzimin në kohë të mallrave, pritjet e gjata në kufi po krijojnë stres të shtuar për transportuesit, të cilët duhet të përballen edhe me temperaturat e ulëta të orëve të mbrëmjes.Ata theksojnë se fluksi i madh i mallrave, sidomos në orët e mbrëmjes, kërkon angazhim më të madh institucional, pasi vonesat e vazhdueshme në këtë pikë kufitare po ndikojnë drejtpërdrejt në koston e transportit dhe në sigurinë e drejtuesve të mjeteve.
