32-vjeçari kyçet në dhomën e gjumit të fqinjes dhe refuzon të dalë për disa muaj rresht

ANGLI- Një gjykatë në Liverpul ka dënuar 32-vjeçarin Louis Simpson me gati katër vjet burg dhe një urdhër ndalimi shumëvjeçar për një burrë që kishte banuar në shtëpinë e fqinjës së tij për muaj të tërë dhe e kishte kërcënuar vazhdimisht. Burri e takoi për herë të parë viktimën, Denise Ryan, në korrik 2023, pasi ishte mik i fqinjës së saj.
Në prill të vitit 2024, ai e pyeti Ryan nëse mund të priste brenda shtëpisë së saj për një taksi dhe ajo pranoi. Kaluan disa orë dhe ajo e kuptoi se Simpson nuk kishte ndërmend të largohej nga shtëpia e saj. 32-vjeçari vrapoi në dhomën e saj të gjumit, e kyçi derën dhe… u mbyll aty.
Ryan detyrohej të flinte në divan. Sa herë që ajo i kërkonte të largohej, ai zakonisht përgjigjej: Do t’i godas me thikë të gjithë këtu brenda, përfshirë edhe qentë.
Ai madje telefonoi gruan në telefon dhe i kërkoi para, të cilat Ryan ia dha nga frika. Sigurisht, ai nuk ia ktheu kurrë.
Më 18 korrik, pas një grindjeje, Ryan ndjeu se nuk mund të jetonte më në shtëpinë e saj dhe shkoi të qëndronte te një mik. Simpson telefonoi mikun e Ryan dhe e kërcënoi përsëri se do t’i godiste qentë dhe do ta digjte shtëpinë. Një javë më vonë, djali i Ryan mori një telefonatë nga një numër i panjohur dhe një mesazh zanor kërcënues nga Simpson, duke e paralajmëruar të mos i tregonte Ryan në polici.
"Nëse ajo do t’ia tregojë policisë, do ta masakroj fytyrën, vëlla. Por nëse ajo do ta zgjidhë këtë në mënyrë miqësore dhe të sillet si e rritur sepse më vodhi, atëherë s’ka problem", tha ai.
Disa javë më vonë, ai hyri me forcë në shtëpinë e Ryan në orët e para të mëngjesit dhe e kërcënoi, duke kërkuar mbrapsht gjërat e tij. Ai mori një X-Box dhe një Amazon Firestick nga dhoma e gjumit e djalit të Ryan ndërsa po largohej.
Simpson u arrestua përfundimisht më 16 gusht 2024 dhe u lirua me kusht, me kusht që të mos kishte kontakt me viktimat. Megjithatë, ai shkeli kushtet e lirimit me kusht më 15 prill 2025, kur pa djalin e saj, Ryan, dhe i tha: Më mirë të mos shkosh në gjykatë. Ai është pajtuar me mamanë tënde, kështu që më mirë të mos shkosh në gjykatë. Thuaji mamasë tënde.
Ai u arrestua përsëri më 10 maj dhe këtë herë u mbajt në paraburgim. Brenda qelisë, ai shkatërroi kamerën dhe shkaktoi dëme të vogla materiale. Ai përfundimisht u deklarua fajtor për ngacmim, kërcënim, vjedhje me thyerje, shkelje të lirimit me kusht dhe shkaktim dëmi. Ai kishte tetë dënime të mëparshme për 11 vepra penale.
Avokati i tij tha se Simpson, një shef kuzhine, kishte një histori problemesh me drogën. Familja e tij e mbështet dhe dëshiron ta mbështesë kur të lirohet. Dënimi i tij ishte tre vjet e nëntë muaj. Gjykatësi ia ndaloi atij të kishte çdo kontakt me Ryan dhe djalin e saj për 12 vitet e ardhshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd