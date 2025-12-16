Jo vetëm në Greqi! Traktorët pushtojnë edhe Londrën!

ANGLI- Në zemër të Londrës, një pamje e pazakontë kapoi syrin e kalimtarëve në Regent Street, ku fermerë britanikë dolën në rrugë për të protestuar kundër politikës fiskale të qeverisë Starmer ndaj sektorit të tyre.
Rreth orës 18:00, një kolone traktorësh pushtoi rrugën, duke shkaktuar bujë me zhurmën e motorëve dhe muzikë, ndërsa fermerët marshuan për të tërhequr vëmendjen ndaj shqetësimeve të tyre. Kryefjala e protestës ishte ndryshimi i ligjit mbi taksën e trashëgimisë, me fokus në pronat bujqësore dhe bizneset familjare.
Fermerët paralajmëruan se ndryshimet e propozuara mund të kërcënojnë stabilitetin financiar dhe të ardhmen e pronave të tyre familjare.
Qëllimi i tyre ishte që çështjet e taksimit të pronave bujqësore të mbeten në axhendën e Parlamentit para pushimeve të Krishtlindjeve, ndërkohë që ligjvënësit shqyrtojnë projektligjin për miratim dhe negociim të amendamenteve. Demonstratat janë pjesë e përpjekjeve të fermerëve për të forcuar zërin e tyre dhe për të kërkuar taksa më të drejta, duke mbrojtur trashëgiminë dhe qëndrueshmërinë e familjeve bujqësore.
