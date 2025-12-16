Pas ‘Topit të Artë’, Dembele shpallet më i miri edhe nga FIFA

KATAR – Ousmane Dembele është shpallur lojtari më i mirë i vitit nga FIFA në ndarjen e çmimeve “The Best”.
Pas fitimit të “Topit të Artë”, ylli francez i PSG-së që fitoi çdo trofe këtë sezon, përveç Kupës së Botës për Klube, triumfoi edhe në ndarjen e çmimeve të FIFA-s.
Trajneri më i mirë u shpall Luis Enrique, ndërsa portieri i vitit ishte Donnarumma.
Edhe në formacionin e vitit, spikatën yjet e PSG-së, ndërsa mungonte Raphinha, pavarësisht super-sezonit me Barcelonën. Shpallet formacioni më i mirë i vitit
Zbulohet formacioni më i mirë i vitit në futbollin e vajzave
Futbollistja më e mirë për vajza u shpall Aitana Bonmati, ndërsa trajnerja e vitit Sarina Wiegman. Aitana Bonmati fiton çmimin “The Best” në futbollin e vajzave
Sarina Wiegman fiton çmimin “Trajnerja e Vitit” në futbollin e vajzave
