Pas ‘Topit të Artë’, Dembele shpallet më i miri edhe nga FIFA
Transmetuar më 16-12-2025, 21:19

KATAR – Ousmane Dembele është shpallur lojtari më i mirë i vitit nga FIFA në ndarjen e çmimeve “The Best”.

Pas fitimit të “Topit të Artë”, ylli francez i PSG-së që fitoi çdo trofe këtë sezon, përveç Kupës së Botës për Klube, triumfoi edhe në ndarjen e çmimeve të FIFA-s.

Trajneri më i mirë u shpall Luis Enrique, ndërsa portieri i vitit ishte Donnarumma.

Edhe në formacionin e vitit, spikatën yjet e PSG-së, ndërsa mungonte Raphinha, pavarësisht super-sezonit me Barcelonën. FIFA “The Best”/ Pas “Topit të Artë”, Dembele Shpallet formacioni më i mirë i vitit

FIFA “The Best”/ Pas “Topit të Artë”, Dembele Zbulohet formacioni më i mirë i vitit në futbollin e vajzave

Futbollistja më e mirë për vajza u shpall Aitana Bonmati, ndërsa trajnerja e vitit Sarina Wiegman. FIFA “The Best”/ Pas “Topit të Artë”, Dembele Aitana Bonmati fiton çmimin “The Best” në futbollin e vajzave

FIFA “The Best”/ Pas “Topit të Artë”, Dembele Sarina Wiegman fiton çmimin “Trajnerja e Vitit” në futbollin e vajzave

