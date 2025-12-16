‘Super gripi’, çfarë është viroza e re që po teston sistemet shëndetësore në Evropë

Cilat grupe të popullsisë janë më të rrezikuara – Çfarë shqetëson specialistët e shëndetit
Gripi po përhapet me shpejtësi në Europë, duke vënë tashmë në provë sistemet shëndetësore të disa vendeve. Edhe në Greqi, sipas të gjitha treguesve, mbeten vetëm pak javë para rritjes së ndjeshme të rasteve, ndërsa ekspertët theksojnë se koha e reagimit është vendimtare: vaksinimi, diagnostikimi i hershëm dhe gatishmëria e sistemit shëndetësor janë faktorë kyç për të kufizuar pasojat e një vale që këtë vit parashikohet veçanërisht e vështirë.
Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) paralajmëroi të premten e kaluar se në disa shtete europiane tashmë po regjistrohen më shumë shtrime në spital, kryesisht tek personat mbi 65 vjeç. Megjithatë, modeli i përhapjes së hershme të gripit është pothuajse i njëjtë në të gjithë Europën: fillimisht qarkullimi është më i lartë tek fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç, të cilët më pas shërbejnë si “hallka kryesore” për transmetimin te grupmoshat më të mëdha.
Sipas të dhënave të ECDC-së, shkaktari kryesor i valës së këtij viti është nënlloji K i gripit të tipit A (H3N2). Vetëm në Britaninë e Madhe konfirmohen rreth 2.600 raste të reja në ditë, ndërsa drejtuesit e Ministrisë së Shëndetësisë atje shprehin shqetësimin se gjatë periudhës së festave numri i shtrimeve në spitale mund të trefishohet, duke ushtruar presion të madh mbi sistemin shëndetësor (NHS).
Gripi K
ECDC vlerëson se rreziku për popullsinë e përgjithshme, edhe kur dominon gripi K, është i moderuar. Por për grupet me rrezik të lartë, ai konsiderohet i lartë. Veçanërisht të moshuarit, gratë shtatzëna dhe personat me sëmundje kronike duhet të ndërtojnë një “zonë mbrojtjeje”.
Në këtë kuadër, Qendra u bën thirrje të gjithë atyre që i përkasin grupeve të rrezikuara të vaksinohen sa më shpejt. Në listë përfshihen gjithashtu prindërit dhe kujdestarët e foshnjave, popullatat e mbyllura (si banorët dhe stafi i institucioneve të kujdesit) si edhe punonjësit shëndetësorë.
Kujtohet se vaksina ka nevojë për rreth dy javë që të ofrojë mbrojtje të mjaftueshme, ndaj koha është vendimtare për qytetarët që jetojnë në Greqi.
Krahasuar me vitet e kaluara, vitet e fundit është vërejtur një zhvendosje e kulmit të gripit për shkak të motit të ngrohtë që zgjatet më shumë. “Kulmi i gripit tani shënohet zakonisht nga mesi i janarit deri në fillim të shkurtit”, shpjegon N. Tzanakis, duke paralajmëruar megjithatë se gjatë festave pritet rritje e transmetimeve dhe e rasteve.
Këtë vit, nënlloji K ka sjellë një fillim të hershëm të valës në shumë vende europiane, ndërsa përhapja e shpejtë e ka gjetur një pjesë të madhe të popullsisë të pavaksinuar. Kjo shpjegon edhe parashikimet e modeleve shkencore, të cilat tregojnë rritje të humbjeve të jetës këtë vit.
Mbi kufirin epidemik
Pozitiviteti i gripit në komunitet ndodhet mbi kufirin epidemik të fillimit të aktivitetit sezonal, duke shënuar rritje krahasuar me javën e mëparshme.
Nënlloji K ka hyrë dhe në Shqipëri prej disa javësh – rastet e para u identifikuan gjatë muajit nëntor 2025.
Në këtë situatë të vështirë, ministri britanik i Shëndetësisë, Wes Streeting, paralajmëroi se gripi përbën aktualisht krizën më të madhe shëndetësore në vend që nga pandemia – duke pohuar se po teston sistemet shëndetësore në mbarë Evropën. /noa.al
