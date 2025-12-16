Salianji pritet me entuziazëm në Elbasan: Në 22 dhjetor e gjithë energjia e kësaj salle duhet të ‘përplaset’ në muret e Kryeministrisë

16 Dhjetor, 2025
Elbasan- Anëtari i Kryesisë së PD, Ervin Salianji është pritur me entuziazëm nga mbështetësit dhe strukturat e degës së PD.
Salianji nisi fjalimin e tij duke deklaruar se me këtë lëvizje ai synon që ta bëjë Partinë Demokratike fituese.
“Shumë pyesin se çfarë duam ne me këtë lëvizje? Ne duam që PD të jetë fituese”, u shpreh Salianji.
Ai kritikoi kryeministrin Edi Rama dhe qeverinë që drejton duke deklaruar se çdo ditë zbulohet nga një aferë.
“Sot Edi Rama duhet të kishte dhënë dorëheqje”, tha Salianji.
Ai ftoi qytetarët dhe mbështetësit e PD që t’i bashkohen protestës së 22 dhjetorit.
“Në 22 dhjetor e gjithë energjia e kësaj salle dhe sallave në të gjithë Shqipërinë duhet të përplaset në muret e Kryeministrisë”, deklaroi ai.
