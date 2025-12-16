Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident me vdekje, policia e Tiranës ndalon një djalë të ri
Transmetuar më 16-12-2025, 19:12

Aksident rrugor në aksin Tapizë–Fushë Krujë, humb jetën një këmbësor

Një ngjarje e rëndë është shënuar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Tapizë–Fushë Krujë, në territorin e Krujës.

Rreth orës 18:45, një automjet i drejtuar nga një shtetas rreth 19 vjeç ka përplasur një këmbësor, Nazif Zeneli, rreth 62 vjeç. Si pasojë e përplasjes, këmbësori nuk ka mundur t’u mbijetojë dëmtimeve të marra.

Policia e Tiranës tha se drejtuesi i mjetit, Kleo Malja, 19 vjeç, është shoqëruar në Komisariat për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale, ndërsa në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e ngjarjes.

Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar dinamikën e plotë të aksidentit. /noa.al

