“The Best” FIFA/ Gianluigi Donnarumma u votua si portieri më i mirë në botë për 2025!

KATAR – I vlerësuar tashmë me “Trofeun Yashin” në ceremoninë e fundit të “Topit të Artë”, Gianluigi Donnarumma e ka përforcuar më tej statusin e tij si një portier i klasit botëror.
Në moshën 26 vjeç, portieri italian u emërua “Portieri më i Mirë” i sezonit nga FIFA në ceremoninë e ndarjes së çmimeve ‘The Best’, një dallim që përmbyll një vit veçanërisht të suksesshëm si individualisht ashtu edhe si pjesë e një ekipi.
Pasi mbërriti në Premier League këtë verë, numri 25 i Manchester Cityt ka lënë një përshtypje të fortë me qëndrueshmërinë dhe ndikimin e tij në ndeshjet e mëdha.
Fituesi i Ligës së Kampionëve me Paris Saint-Germain sezonin e kaluar përpara se të vendosej si një lojtar kyç në portë për Manchester Cityn, Donnarumma ka provuar aftësinë e tij për të bërë diferencën në momente vendimtare. Qëndrueshmëria e tij në nivelin më të lartë ndikoi natyrshëm në votim.
Donnarumma para elitës së futbollit botëror
Për të fituar këtë trofe, lojtari ndërkombëtar italian mposhti një konkurrencë veçanërisht të fortë. Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal), Yann Sommer (Inter Milan) dhe Wojciech Szczesny (FC Barcelona) ishin të gjithë midis finalistëve.
Procesi i përzgjedhjes mbështetet në një sistem votimi të gjerë dhe përfaqësues. Të nominuarit u zgjodhën fillimisht nga një panel ekspertësh globalë të futbollit.
Më pas, fituesi u zgjodh nga një juri ndërkombëtare e përbërë nga trajnerë dhe kapitenë të ekipeve kombëtare të meshkujve, gazetarë specialistë dhe tifozë, të cilët u ftuan të votonin në faqen zyrtare të FIFA-s.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd