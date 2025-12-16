Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
FIFA ka zgjedhur Ismail Elfath për të gjykuar finalen e Kupës Ndërkontinentale
Transmetuar më 16-12-2025, 17:45

ZVICER – FIFA ka zgjedhur Ismail Elfath (43 vjeç) për të arbitruar finalen e Kupës Ndërkontinentale midis PSG dhe Flamengo, të mërkurën në orën 18:00 në Katar.

Ky është një vendim i habitshëm duke pasur parasysh karrierën e tij. Siç është vënë në dukje nga Culture PSG, arbitri ndërkombëtar amerikan ka arbitruar vetëm pesë ndeshje gjatë sezonit 2025-2026, i njëjti numër si sezoni i kaluar.

Kjo prani e kufizuar në fushë shpjegohet me një mision specifik që i është besuar Elfath nga Federata Marokene e Futbollit. Në një deklaratë të publikuar në mars, Federata njoftoi se gjyqtari do të kontribuonte në zhvillimin e arbitrimit maroken, me objektivin e identifikimit të pikave të forta dhe fushave për përmirësim në këtë sektor. Ai është i njohur me skenën ndërkombëtare

Edhe pse nuk ka arbitruar kurrë në Ligën e Kampionëve, Elfath ka përvojë të konsiderueshme në gara të mëdha.

Ai ka arbitruar 234 ndeshje të MLS-së, 8 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës CONCACAF 2026 dhe 3 ndeshje në Kupën e Botës 2022, përfshirë Portugali-Gana (3-2) në fazën e grupeve, gjatë së cilës ai i dha një penallti Cristiano Ronaldos pa përdorur VAR, një vendim i kontestuar fuqishëm nga Federata Ganeze.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...