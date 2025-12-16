FIFA ka zgjedhur Ismail Elfath për të gjykuar finalen e Kupës Ndërkontinentale

ZVICER – FIFA ka zgjedhur Ismail Elfath (43 vjeç) për të arbitruar finalen e Kupës Ndërkontinentale midis PSG dhe Flamengo, të mërkurën në orën 18:00 në Katar.
Ky është një vendim i habitshëm duke pasur parasysh karrierën e tij. Siç është vënë në dukje nga Culture PSG, arbitri ndërkombëtar amerikan ka arbitruar vetëm pesë ndeshje gjatë sezonit 2025-2026, i njëjti numër si sezoni i kaluar.
Kjo prani e kufizuar në fushë shpjegohet me një mision specifik që i është besuar Elfath nga Federata Marokene e Futbollit. Në një deklaratë të publikuar në mars, Federata njoftoi se gjyqtari do të kontribuonte në zhvillimin e arbitrimit maroken, me objektivin e identifikimit të pikave të forta dhe fushave për përmirësim në këtë sektor. Ai është i njohur me skenën ndërkombëtare
Edhe pse nuk ka arbitruar kurrë në Ligën e Kampionëve, Elfath ka përvojë të konsiderueshme në gara të mëdha.
Ai ka arbitruar 234 ndeshje të MLS-së, 8 ndeshje kualifikuese të Kupës së Botës CONCACAF 2026 dhe 3 ndeshje në Kupën e Botës 2022, përfshirë Portugali-Gana (3-2) në fazën e grupeve, gjatë së cilës ai i dha një penallti Cristiano Ronaldos pa përdorur VAR, një vendim i kontestuar fuqishëm nga Federata Ganeze.
