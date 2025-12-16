Kur edhe fundi nuk ka fund! – nga Mentor Kikia

Historia e bandës Agasi-AKSH, nuk është thjeshtë një histori korrupsioni. Korrupsioni është lule!
Kjo është e frikshme dhe një arsye që ne të tjerët që kemi mbetur këtu të na japin azil në mënyrë kolektive në ndonjë vend të BE-së.
Një figurë politike, një institucion i rëndësishëm shtetëror, një biznesmen ekskluziv dhe një zyrtar i lartë policie, funksiononin si organizatë kriminale.
Nuk paracaktojnë tenderat kundrejt rryshfetit. Jo jo, edhe më keq.
Nëse dikush prish punë(prish pazaret) e rrëmbejnë, e marrin peng, e çojnë “tek vendi”, dhe pastaj ai tërhiqet, kërkon falje dhe zhduket nga qarkullimi.
Domethënë zv/drejtori i policisë së kryeqytetit rrëmben një biznesmen që ta detyrojnë të tërheqë ankimimet për garat që i fitonte vetëm një kompani.
O Perëndi na mbaj edhe këtë çikë mendjeje që na ka mbetur!
