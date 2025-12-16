E pandehura Belinda Balluku!
Nga Belind Këlliçi
Prokuroria e Posaçme sot i ka kërkuar Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, heqjen e imunitetit të zëvendëskryeministres, deputetes Belinda Balluku, për të bërë të mundur arrestimin e saj.
Nuk ka më asnjë alibi!
Kuvendi i Shqipërisë sigurisht që duhet t’i heqë imunitetin kësaj kleptomaneje ekzemplare, të cilën e rivalizon vetëm Edi Rama!
Por edhe kjo nuk mjafton.
Dorëheqja e Edi Ramës sot është një akt i domosdoshëm, urgjent, i pashmangshëm dhe madje i vonuar.
Manovrat e tij politike, mediatike apo institucionale për të shpëtuar veten dhe bashkëpunëtorët kanë marrë fund.
Pas dorëheqjes duhet të vijë një proces i gjatë reflektimi shtetëror e shoqëror, se si kjo bandë kriminale dhe Grup i Strukturuar Kriminal arriti deri në majat e shtetit.
Hapi i radhës, pashmangshmërisht duhet të jetë krijimi i kushteve për zgjedhje të lira ku shqiptarët të shprehin vullnetin e tyre.
Nuk ka zgjedhje e aq më pak anëtarësim në BE me Edi Ramën dhe klikën e tij të kriminalizuar!
Çdo shqiptar sot duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë realitet dhe të ushtrojë të gjithë forcën e vullnetit të tij për një Shqipëri të lirë nga krimi i ndërthurur pistë me korrupsionin.
Nuk ka asnjë zgjidhje tjetër.
Kjo është një luftë pa kthim për demokracinë, për të ardhmen e vendit tonë, për Shqipërinë.
