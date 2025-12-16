Ministri grek: Shqipëria, progres për në BE! Vlerësojmë respektimin e të drejtave të minoritetit grek!

"Greqia dhe Shqipëria kanë lidhje shekullore dhe ne duhet të fokusohemi në ato pika që i bashkojnë dy popujve tanë. Minoriteti grek është hallka e pandashme lidhëse mes dy popujve. Kontributi i emigrantëve shqiptarë, kanë treguar shkallë të lakmueshme integrimi në shoqërinë helene.
Diskutuam zgjerimin, është nevoja gjeopolitike e BE. Greqia ka qenë pararojë e idesë së Ballkanit Perëndimor në BE. Ne mbetemi forcë nxitëse në këtë drejtim. Në kuadër të presidencës së BE, të ndihmojmë duke ndërmarrë nisma.
Greqia qëndron konseguente në pozicionimin e saj drejt futjes së Ballkanit Perëndimor në BE, në bazë të performancave dhe reformave të kryera. Ne përshëndesim progresin e Shqipërisë, që çoi në hapjen e bisedimeve për anëtarësim. Pra, vlerësojmë kujdesin e veçantë për respektimin e të drejtave të minoritetit grek, që përbëjnë përparësi për ne. Ekzistojnë mundësi të zgjerimit të bashkëpunimit cilësor dhe sasior”, theksoi ai.
