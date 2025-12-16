Ylli i TikTok gjendet i pajetë në shtëpinë e tij

Ylli i TIKTOK-ut, Tucker Genal, ka vdekur në moshën 31 vjeç. Ai u gjet brenda shtëpisë së tij në Kaliforni të enjten. Genal ka kryer vetëvrasje, sipas mjekëve mjekësorë në Los Angeles. Ai kishte rreth 2.5 milionë ndjekës në TikTok dhe shpesh ndante skeçe dhe sfida.
Genal publikoi postimin e tij të fundit në TikTok vetëm pesë ditë para vdekjes së tij. Ai ndau një seri fotosh nga çdo muaj i vitit të kaluar. Mbishkrimi i videos ishte: “Do të doja të mund të rijetoja disa nga këto momente dy herë.”
Imazhi i tij i fundit ishte një foto bardh e zi. Vëllai i Genal, Carson, ka udhëhequr homazhet. “As nuk e di nga t’ia filloj, ti ishe shoku im më i mirë dhe një vëlla i madh edhe më i mirë, gjithë jetën time e kam kaluar duke të admiruar dhe duke u përpjekur të ndiqja hapat e tua sepse ti ishe gjithmonë heroi im”, shkroi ai në Instagram.
