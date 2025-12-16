Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Një person digjet në makinë në Greqi, në flakë edhe shtëpia e tij!
Transmetuar më 16-12-2025, 13:50

Fokidë, Greqi – 16 Dhjetor 2025 – Një ngjarje tragjike dhe makabre tronditi zonën e Mariolatës në prefekturën e Fokidës mëngjesin e së martës, kur zjarrfikësit e Brigadës Polydross gjetën një person të karbonizuar brenda një automjeti.

Sipas raportimeve, viktima dyshohet të jetë pronari i makinës. Në të njëjtën kohë, një banesë e tij u përfshi nga flakët, duke kërkuar ndërhyrjen e forcave të shumta zjarrfikëse.

Automjeti ishte shkrumbuar plotësisht, ndërsa zjarri në banesë vazhdonte gjatë raportimit, duke vështirësuar punën e shërbimeve emergjente.

Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe shkaqet e dy zjarreve, duke mos përjashtuar asnjë pistë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë greke për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...