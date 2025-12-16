Një person digjet në makinë në Greqi, në flakë edhe shtëpia e tij!

Fokidë, Greqi – 16 Dhjetor 2025 – Një ngjarje tragjike dhe makabre tronditi zonën e Mariolatës në prefekturën e Fokidës mëngjesin e së martës, kur zjarrfikësit e Brigadës Polydross gjetën një person të karbonizuar brenda një automjeti.
Sipas raportimeve, viktima dyshohet të jetë pronari i makinës. Në të njëjtën kohë, një banesë e tij u përfshi nga flakët, duke kërkuar ndërhyrjen e forcave të shumta zjarrfikëse.
Automjeti ishte shkrumbuar plotësisht, ndërsa zjarri në banesë vazhdonte gjatë raportimit, duke vështirësuar punën e shërbimeve emergjente.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes dhe shkaqet e dy zjarreve, duke mos përjashtuar asnjë pistë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë greke për veprime të mëtejshme.
