Foto të trishta! Familje shqiptare nuk do të kthehet në atdhe, fle para bashkisë. Solidarizohen banorët

Ndërsa sezoni i festave po afrohet, një familje shqiptare me katër fëmijë, përfshirë një foshnjë 20 muajshe me probleme shëndetësore, ndodhet pa strehë në qytetin e Montpellier, në jug të Francës.
Çifti shqiptar, i cili u largua nga vendi i tij dhe kërkoi azil në Francë, nuk ka arritur të sigurojë strehim emergjent, pavarësisht thirrjeve të përditshme në linjën telefonike të emergjencës 115. Prej rreth një jave, familja ka fjetur në shkallët e Bashkisë së Montpellier.
Në mbështetje të familjes, të hënën në mbrëmje u organizua një tubim solidariteti nga shoqatat “Un toit, un avenir et solidarité partagée”, ku rreth 60 persona u mblodhën për të kërkuar zgjidhje urgjente.
Presidenti i shoqatës “Solidarité Partagée” e cilësoi situatën si të papranueshme, duke theksuar se fëmijët po sëmuren për shkak të të ftohtit dhe se raste të tilla po përsëriten shpesh. Sipas tij, familja është ndjekur prej disa javësh nga organizatat e ndihmës sociale.
Nga ana tjetër, Prefektura e Hérault deklaron se familja nuk konsiderohet prioritet për strehim emergjent, pasi ndodhet në situatë të parregullt. Kërkesa për azil është refuzuar dhe më 8 dhjetor, edhe Gjykata Administrative e Montpellier rrëzoi kërkesën për strehim urgjent.
Shoqatat e përfshira e kundërshtojnë këtë vendim, duke kërkuar që rasti të trajtohet mbi bazën e aspektit humanitar. Një tjetër tubim mbështetës është planifikuar për të dielën, më 21 dhjetor, në orën 14:00, në shkallët e Bashkisë së Montpellier.
