Berisha: Ergys Agasi ka tre javë që është arratisur i njoftuar ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani
Transmetuar më 16-12-2025, 13:33

Por e vërteta është se këto janë mandate kallp, kryesoret. Sepse Ergys Agasi ka tre javë që ka ikur nga Shqipëria i njoftuar ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani. Një nga këta të tre. Nuk e di cili, nuk mund të vë dorën në zjarr. Po këta kanë qenë njerëzit më konfidentë të tij.

Ergys Agasi që koordinonte të gjithë bashkëpunimin e Suel Çelës, Elvis Doçit, Xhevdet Troplinit dhe bandave të tjera, pra histori si kjo, nuk do të gjeni as në romane, as në filma. U garantoj. Është larguar, thashë, koka tjetër e mafies, të kopshtit privat të Edi Rramës, Ermal Beqiri. Edhe ai.

