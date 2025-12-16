Kërkon paqe me mediat, apo po bën kthesë? Rama shpall dekriminalizimin e akuzave për shpifje ndaj gazetarëve

Rama ndryshon qëndrim për median, sinjalizon heqjen e shpifjes si vepër penale për gazetarët
Kryeministri Edi Rama ka sinjalizuar një ndryshim qasjeje në raport me median, duke deklaruar se qeveria po përgatit dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët, një hap që ai e paraqet si pjesë të përpjekjeve për përmirësimin e klimës së lirisë së shprehjes.
Ky qëndrim vjen në një moment kur Shqipëria duhet të përafrojë legjislacionin e saj me standardet e Bashkimit Europian, si pjesë e procesit të integrimit. Në këtë kontekst, Rama duket se po tërhiqet nga disa prej nismave të mëparshme ligjore, të cilat ndër vite janë konsideruar nga ekspertë dhe organizata ndërkombëtare si kufizuese për gazetarët dhe median.
Në të kaluarën, ish-kryeministri Fatos Nano kishte ndërmarrë një qasje që nxiti lirinë e medias, duke shfuqizuar një ligj të ngarkuar me masa kufizuese dhe duke e reduktuar atë në një parim të vetëm: media është e lirë.
Ndërkohë, gjatë mandateve të tij, qeveria Rama ka rikthyer rregullime dhe iniciativa të reja ligjore që kanë nxitur debat mbi lirinë e medias.
Duke folur sot, Rama deklaroi se qeveria ka marrë një angazhim të qartë për të hequr përgjegjësinë penale për shpifjen në rastet që lidhen me gazetarët.
Sipas tij, gjatë viteve të fundit nuk ka pasur ndëshkime penale ndaj gazetarëve nga paditë e qeverisë dhe se institucionet janë ndaluar të ndjekin një praktikë të tillë. Megjithatë, padi, ankesa dhe anatemime për media dhe gazetarë, vendas dhe të huaj, ka pasur vazhdimisht, veçanërisht nga Rama.
Kryeministri tha se ky hap synon të kontribuojë në një klimë më të qetë dhe më të relaksuar për median në tërësi, duke shtuar se qeveria nuk mjaftohet vetëm me deklarata vullneti, por synon që këto angazhime t’i kthejë në veprime konkrete dhe progres të matshëm. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd