Rama: Do të dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët, nuk ka padi ndaj tyre

TIRANË 16 Dhjetor 2025, 11:05
Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria ka marrë angazhimin për të dekriminalizuar shpifjen për gazetarët, duke e cilësuar këtë hap si një masë në funksion të forcimit të lirisë së shprehjes dhe medias.
“Nuk ka gazetarë që janë goditur nga paditë për shpifje në fakt, por ne do ta ndërmarrim edhe këtë hap që shkon në drejtim të lirisë së fjalës. Dua të theksoj se nuk jemi thjesht në kushtet që shprehim vullnet,” u shpreh Rama.
Kreu i qeverisë theksoi se kjo nismë përbën një angazhim konkret dhe jo vetëm një deklaratë politike, duke shtuar se synimi është krijimi i një klime më të favorshme për ushtrimin e profesionit të gazetarit.
Deklarata u bë gjatë një aktiviteti publik, ku u diskutuan çështje që lidhen me median, lirinë e shprehjes dhe standardet demokratike në vend.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd