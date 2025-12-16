Real Madridi refuzon ofertën marramendëse prej 350 milionë eurosh për Mbappé

SPANJË, 16 Dhjetor 2025, 11:00
Real Madridi ka refuzuar sërish një ofertë të jashtëzakonshme për yllin francez Kylian Mbappé, duke konfirmuar vendosmërinë e klubit për ta mbajtur sulmuesin si pjesë kyçe të projektit sportiv.
Sipas raportimeve të medias spanjolle Fichajes, klubi saudit Al-Hilal i ka paraqitur Real Madridit një ofertë prej 350 milionë eurosh për kartonin e Mbappé-së. Propozimi përfshinte gjithashtu një kontratë katërvjeçare me një pagë vjetore prej 300 milionë eurosh për lojtarin, çka do ta bënte atë futbollistin më të paguar në botë.
Pavarësisht përmasave rekord të ofertës, drejtuesit e Real Madridit kanë qenë të qartë në qëndrimin e tyre: Mbappé nuk është në shitje. Klubi madrilen e konsideron francezin si një figurë qendrore për të tashmen dhe të ardhmen e skuadrës.
Interesi i klubeve saudite për yjet e Real Madridit nuk është i ri. Al-Hilal kishte tentuar më herët të siguronte shërbimet e Vinicius Junior, por pa sukses, pasi braziliani vendosi të vazhdojë karrierën në Madrid.
Edhe vetë Mbappé ka refuzuar oferta të ngjashme në të kaluarën, duke treguar preferencën e tij për të vazhduar karrierën në futbollin evropian.
Me këtë vendim, Real Madridi dërgon një mesazh të fortë në tregun e transferimeve: as ofertat astronomike nuk mjaftojnë për të larguar yjet kryesorë nga “Santiago Bernabéu”.
