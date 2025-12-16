Skenë e pabesueshme! Deputetet meksikane kapen për flokësh (VIDEO)

Një grup ligjvënësesh gra në Kongresin e Meksikës u përfshinë në një përleshje fizike më 15 dhjetor, me kamerat që transmetuan drejtpërdrejt përleshjen, ndërsa ato i tërhiqnin flokët njëra-tjetrës dhe shkëmbenin grushte.
Sherri shpërtheu pasi një grup grash nga Partia e Veprimit Kombëtar (PAN) e krahut të djathtë iu afrua podiumit kryesor të legjislaturës në shenjë proteste kundër një rregulli që ato pretendonin se ishte shkelur nga partia e majtë Morena, e cila ka shumicën në legjislaturë.
Debati përfshinte reformimin e agjencisë së mbikëqyrjes së transparencës së qeverisë së qytetit, sipas raportimeve të mediave lokale.
Një video nga incidenti tregon të paktën pesë ligjvënëse nga të dyja partitë duke debatuar intensivisht, me anëtaret që godasin me bërryla, qëllojnë me shuplakë dhe i tërheqin flokët njëra-tjetrit, ndërsa ligjvënësit e Morenës u përpoqën t’i largonin fizikisht anëtarët e PAN nga foltorja, pavarësisht refuzimit të tyre për të lëvizur.
“Ne u ngjitëm në podium në mënyrë paqësore, pa prekur askënd, dhe vendimi i marrë nga grupi legjislativ i shumicës dhe aleatët e tij ishte të përpiqeshin të rifitonin kontrollin e bordit përmes dhunës”, tha në një konferencë për shtyp pas incidentit z. Andres Atayde, një ndihmës i përfaqësuesve të PAN.
Znj. Daniela Alvarez, një nga ligjvënëset e PAN që iu afrua podiumit, u tha gazetarëve: “Jo vetëm që është vulgare, jo vetëm që është agresive, por është gjithashtu e trishtueshme që kjo është partia qeverisëse me shumicë për këtë qytet.”
Pas sherrit, ligjvënëset e PAN u larguan nga salla dhe shumica e Morena-s rifilloi debatin pa praninë e partisë opozitare, sipas raporteve të postuara në llogaritë e mediave sociale të Kongresit të Qytetit të Meksikos.
