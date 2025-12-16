Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Luhatje në tregun valutor – Kursi i këmbimit për monedhat kryesore sot
Transmetuar më 16-12-2025, 09:31

Tregu valutor në vend shfaq lëvizje të lehta këtë mëngjes, me disa monedha që kanë pësuar ndryshime të vogla krahasuar me ditën e djeshme.

Dollari amerikan ka shënuar luhatje të moderuara. Sipas kursit të këmbimit lokal, ai blihet sot me 81.6 lekë dhe shitet me 82.6 lekë, duke reflektuar ndryshim të lehtë nga një ditë më parë.

Euro paraqitet relativisht i qëndrueshëm. Monedha europiane blihet sot me 96.1 lekë dhe shitet me 96.8 lekë, pa ndryshime të ndjeshme krahasuar me fillimin e javës.

Franga zvicerane ka pësuar një rënie të lehtë të vlerës. Këtë mëngjes ajo blihet me 102.3 lekë dhe shitet me 103.3 lekë, duke shënuar një zbritje në raport me ditën e djeshme.

Nga ana tjetër, paundi britanik ka regjistruar një rritje të lehtë. Ai blihet sot me 109.1 lekë dhe shitet me 110.2 lekë, sipas tregut të brendshëm valutor.

Këto lëvizje pasqyrojnë dinamikën e zakonshme ditore të kursit të këmbimit dhe ndikimin e zhvillimeve në tregjet financiare.

