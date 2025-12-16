Manchester United dështon në shtëpi, barazon 4-4 ndaj Bournemouth

ANGLI – Pati dramë dhe emocione të shumta natën e së hënës që mbylli javën e 16-të të Premier League: Manchester United i Amorim dështoi të mposhtte Bournemouth-in e fortë të Iraolas, i cili madje kishte iluzione fitoreje, por në fund rrëmbeu një barazim të çmuar 4-4 në Old Trafford.
Në minutën e 13-të, “Djajtë e Kuq” e thyen barazimin me një gjuajtje me kokë nga afër nga Diallo, ish-lojtari i Atalantës, goli i tij i parë i sezonit në Old Trafford.
Megjithatë, në minutën e 40-të, djemtë e Iraolës, të cilët kishin pasur vështirësi për pjesën më të madhe të pjesës së parë, barazuan falë Semenyos, i cili mposhti Lammens me një gjuajtje të saktë dhe të ulët me të djathtën.
Para pjesës së parë, në minutën e katërt të kohës shtesë, United rifitoi epërsinë me një tjetër gjuajtje me kokë, këtë herë nga Casemiro pas një goditjeje nga këndi të Bruno Fernandes.
Pas pushimit, vizitorët e përmbysën rezultatin: në minutën e 46-të, Evanilson e bëri rezultatin 2-2 me një gjuajtje me të majtën, pastaj, në minutën e 52-të, Tavernier shënoi direkt nga një goditje dënimi.
Drama nuk mbaroi këtu, pasi Manchester United rifitoi epërsinë brenda një minute: në minutën e 78-të, Bruno Fernandes e bëri rezultatin 3-3 me një përfundim madhështor, dhe në minutën e 79-të, Cunha e bëri 4-3.
Bournemouth mori goditjen dhe u përgjigj përsëri me francezin 19-vjeçar Kroupi , një mbërritje e re, i cili vulosi ndeshjen në minutën e 84-të për ta bërë rezultatin 4-4.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd