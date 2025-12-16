Era e fortë përmbys replikën e Statujës së Lirisë në Brazil

Një replikë gati 40 metra e lartë e Statujës së Lirisë u rrëzua gjatë një stuhie të fortë në qytetin brazilian të Guaibas të hënën pasdite. Nuk u raportua për të lënduar, sipas autoriteteve lokale dhe kompanisë që ndërtoi monumentin.
Erëra të forta goditën statujën, e cila ndodhej në parkingun e një qendre të madhe tregtare. Videot tregojnë statujën e gjatë që anohet nën forcën e erës përpara se të shembet dhe të thyhet. Koka e statujës u shkatërrua pas përplasjes.
Vetëm pjesa e sipërme , rreth 24 metra e lartë, u prek nga rënia, ndërsa piedestali 11 metra i lartë mbeti i paprekur, sipas përfaqësuesve të kompanisë.
Kryetari i bashkisë së Guaibas, Marcelo Maranatha , raportoi se nuk pati viktima dhe vlerësoi reagimin e menjëhershëm të operacioneve të shpëtimit në vendngjarje.
Shërbimet meteorologjike regjistruan erëra me shpejtësi që tejkalonin 90 kilometra në orë në zonë. Mbrojtja Civile e shtetit kishte lëshuar më parë një paralajmërim për mot të keq për zonën metropolitane, duke i paralajmëruar banorët për rrezikun e erërave të forta dhe reshjeve të dendura të shiut përmes mesazheve emergjente të dërguara direkt në telefonat celularë.
