Del urdhër arresti për Ergys Agasin, arrest shtëpie për Mirlinda Karçanajn

Tiranë- Prokuroria e Posaçme ka lëshuar urdhërarrest për Ergys Agasin.
Ndërkohë është vendosur arrest shtëpie për biznesmenin Armand Beqiri dhe për kreun e AKSHI, Mirlinda Karçanaj.
Raportohet se për drejtoreshën e AKSHI, Mirlinda Karçanaj, GJKKO ka caktuar masën e sigurisë “arrest shtëpie”.
Ndërsa për biznesmenin Ermal Beqiri është caktuar masa “arrest me burg”. Masë arresti është lëshuar edhe për Ergys Agasin.
Urdhrat janë nxjerrë nga prokurori i SPAK, Bledar Maksuti dhe janë konfirmuar nga gjykata e Posaçme.
Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), Mirlinda Karçanaj është nën hetim per 12 tenderë.
Karçanaj u paraqit më 3 dhjetor në Prokurorinë e Posaçme në kuadër të një hetimi për abuzime me tenderët e zhvilluar nga institucioni që ajo drejton.
