SPAK dhe BKH, operacion te ‘Kodra e Diellit’

Transmetuar më 16-12-2025, 09:02
Byroja Kombëtare e Hetimit ka ndërmarrë një aksion në zonën e Kodrës së Diellit.
Detajet lidhur me natyrën dhe qëllimin e këtij aksioni mbahen ende tepër sekret, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë informacione zyrtare.
Pritet që në orët në vijim të ketë më shumë të dhëna mbi operacionin e BKH-së.
