Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjendet i pajetë në breg të ‘Lungomares’ një person në Vlorë
Transmetuar më 16-12-2025, 08:59

Një person është gjetur i mbytur mëngjesin e sotëm në zonën e Lungomares, Vlorë.

Sipas uniformave blu viktima është identifikuar si Shezai Hoxha rreth 87 vjeç dhe paraprakisht bëhet me dije se vuante nga skleroza.

Viktima është parë nga disa qytetarë teksa ishte futur në det ku edhe ka ndërruar jetë.

Policia ka nxjerrë trupin e pajetë në breg të detit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...