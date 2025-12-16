Gjendet i pajetë në breg të ‘Lungomares’ një person në Vlorë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 16-12-2025, 08:59
Një person është gjetur i mbytur mëngjesin e sotëm në zonën e Lungomares, Vlorë.
Sipas uniformave blu viktima është identifikuar si Shezai Hoxha rreth 87 vjeç dhe paraprakisht bëhet me dije se vuante nga skleroza.
Viktima është parë nga disa qytetarë teksa ishte futur në det ku edhe ka ndërruar jetë.
Policia ka nxjerrë trupin e pajetë në breg të detit.
