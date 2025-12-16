Zbardhet pas 6 muajsh vrasja e ish policit Fatos Cenaj në Padova. Arrestohet fqinji 45-vjeçar

Pas gati gjashtë muajsh hetimesh zbardhet vrasja e Fatos Cenajt, shqiptarit 58-vjeccar që u ekzekutua me një plumb në kokë, ngjarje kjo e ndodhur më 8 qershor.
Trupi i viktimës, një ish-roje burgu, u gjet në një rrugë rurale në Fontanaviva, në provincën e Padovës, vetëm disa qindra metra larg banesës ku jetonte me familjen e tij.
Të shtunën, më 13 dhjetor, karabinierët arrestuan fqinjin e tij, Moreno Violetto, 45 vjeç, punëtor vendas, i cili tashmë akuzohet për vrasje. Arrestimi erdhi pas një hetimi të detajuar të kryer nga Policia e Padovës, në bashkëpunim me karabinierët e Cittadella-s dhe njësinë speciale RIS nga Parma.
Hetuesit arritën të identifikonin autorin e dyshuar përmes analizës së pamjeve filmike të mëngjesit të krimit. Në video shihet një çiklist i vetëm, i veshur në mënyrë të pazakontë për një ditë vere: me helmetë, syze dielli, maskë respiratore dhe mëngë që dukeshin si tatuazhe në të dy krahët. Analiza e mëtejshme zbuloi se tatuazhet ishin të rreme, të realizuara me mëngë artificiale.
Duke ndjekur gjurmët e maskës dhe mëngëve të tatuazhuara, karabinierët zbuluan se këto sende ishin blerë në Amazon nga fqinji i viktimës. Sipas hetimeve, 45-vjeçari kishte blerë gjithashtu bojë për të ndryshuar ngjyrën e biçikletës së tij, si dhe materiale për prodhimin artizanal të armëve të zjarrit dhe municioneve.
Gjatë një kontrolli të kryer në korrik, autoritetet i sekuestruan biçikletën, ndërsa në një magazinë pranë shtëpisë së tij u gjetën edhe plumba të prodhuar në shtëpi, disa prej të cilëve ishin qëlluar më parë për prova.
RIS konfirmoi përputhshmërinë mes mbetjeve të armës së zjarrit që goditi Cenajn dhe gjurmëve të gjetura në biçikletën e të dyshuarit.
Fatos Cenaj kishte shërbyer më parë në policinë e burgjeve në Shqipëri dhe më pas ishte transferuar në Itali për t’u bashkuar me familjen e tij, e cila kishte blerë një shtëpi në Fontanaviva. E kaluara e tij konsiderohej e pastër, ndërsa raportet me fqinjin kishin qenë të tensionuara, por të kufizuara në debate të vogla.
Pas krimit dhe hetimit të gjatë, 45-vjeçari nga Padova ndodhet tashmë i arrestuar në burgun “Due Palazzi”, ku përballet me akuzën e vrasjes së rëndë.
