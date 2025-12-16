A fshihet sekreti i rinisë te çokollata e zezë? Studimi sugjeron se teobromina, një përbërës natyror i çokollatës së zezë, lidhet me shenja më të favorshme të plakjes biologjike, duke hapur rrugë për kërkime të reja mbi ndikimin e ushqimit në jetëgjatësinë dhe shëndetin afatgjatë
Studiues nga King’s College London kanë zbuluar se teobromina, një alkaloid që i jep çokollatës së zezë shijen karakteristike të hidhur, mund të ndihmojë trupin të ruajë një moshë biologjike më të re.
Duke analizuar shenjat e plakjes së ADN-së dhe gjatësinë e telomerëve te mbi 1.600 persona, studiuesit konstatuan se nivelet më të larta të teobrominës në gjak lidhen me një moshë biologjike më të re krahasuar me moshën kronologjike.
Gjetjet, të publikuara në revistën shkencore Aging, shqyrtuan lidhjen midis përqendrimit të teobrominës në gjak dhe treguesve molekularë të plakjes.
Si e matën shkencëtarët moshën biologjike
Mosha biologjike përdoret për të vlerësuar se sa mirë funksionon trupi në raport me vitet reale të jetës. Këto matje bazohen te metilimi i ADN-së, pra gjurmë kimike të vogla që veprojnë si sinjale rregulluese mbi ADN-në dhe që ndryshojnë gradualisht me kalimin e moshës.
Në dy grupe të mëdha studimi evropiane:
509 pjesëmarrës nga studimi TwinsUK
1.160 pjesëmarrës nga studimi KORA
u vu re se personat me nivele më të larta të teobrominës në gjak kishin një moshë biologjike më të re sesa mosha e tyre kronologjike.
Çfarë thonë autorët e studimit
Profesorja Jordana Bell, autore kryesore e studimit dhe profesoreshë e Epigjenomikës në King’s College London, shpjegoi: “Studimi ynë identifikoi një lidhje mes një përbërësi kryesor të çokollatës së zezë dhe ruajtjes së rinisë për një periudhë më të gjatë. Nuk po themi se duhet të konsumojmë më shumë çokollatë të zezë, por këto rezultate na ndihmojnë të kuptojmë se si ushqimet e përditshme mund të përmbajnë elemente që lidhen me një jetë më të shëndetshme dhe më të gjatë.”
Teobromina doli mbi përbërësit e tjerë
Ekipi i studiuesve analizoi edhe përbërës të tjerë të pranishëm në kakao dhe kafe, për të parë nëse kishin të njëjtin efekt. Rezultatet treguan se teobromina ishte substanca më e lidhur drejtpërdrejt me ndryshimet e vërejtura në procesin e plakjes.
Për vlerësimin e moshës biologjike u përdorën dy metoda kryesore:
1. Analiza e ndryshimeve kimike në ADN, që tregojnë ritmin e plakjes.
2. Matja e gjatësisë së telomerëve.
Telomerët janë struktura mbrojtëse në skajet e kromozomeve. Sa më të shkurtër të jenë, aq më shumë lidhen zakonisht me plakjen dhe me probleme shëndetësore të lidhura me moshën. /noa.al
