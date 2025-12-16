Paolo Fox zbulon: këto janë 3 shenjat me fat dhe 3 që duhet të bëjnë kujdes sot, e martë 16

Yjet e kësaj të marte sjellin ndarje të qarta mes shenjave që përfitojnë nga energji pozitive dhe atyre që duhet të lëvizin me më shumë maturi.
Sipas parashikimeve astrologjike të Paolo Fox, disa shenja janë në avantazh, ndërsa të tjerat përballen me prova që kërkojnë durim dhe qasje të zgjuar.
⭐ 3 SHENJAT MË ME FAT
Akrepi
Akrepi është shenja më e favorizuar e ditës. Hëna në shenjë sjell energji, karizëm dhe aftësi për të drejtuar situatat në favorin tuaj. Vendime të rëndësishme mund të merren sot, sidomos në punë dhe në çështje personale. Intuita është shumë e fortë dhe ndihmon në dallimin e mundësive reale. Është një ditë ideale për ndryshime, fillime të reja dhe afirmim personal.
Luani
Luani përfiton nga një pozicion shumë i mirë astrologjik që rrit vetëbesimin dhe dukshmërinë. Në punë ka vlerësim, njohje dhe mundësi për të bërë hapa përpara. Në dashuri, marrëdhëniet forcohen dhe pasioni rritet. Është një ditë ku iniciativat shpërblehen, mjafton të ruhet ekuilibri dhe të shmanget autoritarizmi.
Peshorja
Peshorja gjen stabilitet dhe harmoni. Marrëveshjet, bashkëpunimet dhe komunikimi ecin në mënyrën e duhur. Në dashuri ka qetësi dhe afrimitet, ndërsa në punë idetë e shprehura me diplomaci sjellin rezultate konkrete. Është një ditë që ndihmon në rregullimin e situatave dhe në rikthimin e ekuilibrit të brendshëm.
—
⚠️ 3 SHENJAT MË PAK TË FAVORIZUARA
Demi
Demi përballet me tensione në marrëdhënie dhe çështje profesionale që kërkojnë kompromis. Kokëfortësia mund të krijojë probleme të panevojshme. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangie të vendimeve të nxituara. Dita kërkon durim dhe aftësi për të dëgjuar të tjerët.
Shigjetari
Shigjetari ndodhet në një fazë reflektimi dhe lodhjeje mendore. Nuk është dita më e mirë për iniciativa të mëdha apo vendime të rëndësishme. Pushimi, qetësia dhe organizimi i mendimeve janë më të dobishme sesa veprimi i nxituar. Është një ditë për përgatitje, jo për sulm.
Peshqit
Peshqit janë shumë të ndjeshëm emocionalisht dhe rrezikojnë të ngarkohen me problemet e të tjerëve. Çështjet financiare kërkojnë kujdes të shtuar. Në dashuri ka nevojë për siguri, por jo për varësi emocionale. Dita kërkon kufij të qartë dhe më shumë pragmatizëm. /noa.al
