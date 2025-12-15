Krimi që tronditi SHBA-në: nëna dhe partneri i saj akuzohen për vrasjen e vajzës shtatzënë dhe foshnjës së palindur

SHBA, 15 dhjetor 2025 — Autoritetet amerikane kanë ngritur akuza të rënda ndaj një gruaje dhe partnerit të saj, të cilët dyshohet se kanë vrarë vajzën e saj shtatzënë dhe foshnjën e palindur, në një ngjarje që prokurorët e kanë cilësuar si jashtëzakonisht tronditëse për nga brutaliteti dhe rrethanat.
Viktima, Rebecca Park, ishte rreth një javë larg lindjes kur më 3 nëntor vizitoi shtëpinë e prindërve të saj. Një ditë më vonë, familjarët e raportuan të zhdukur, pasi një dëshmitar deklaroi se e kishte parë duke hipur në një automjet pranë banesës.
Pas kërkimesh intensive, hetuesit gjetën trupin e Rebeccës në një park kombëtar pranë Liqenit Michigan. Autopsia konfirmoi se ajo dhe foshnja e palindur kishin humbur jetën. Hetimet u përqendruan shpejt te nëna e saj, Courtney Bartholomew, pasi prova të mbledhura e lidhën atë me lëvizjet e fundit të viktimës para zhdukjes.
Courtney Bartholomew dhe partneri i saj, Timothy Bradley, u arrestuan dhe u akuzuan për vrasje. Gjatë seancës gjyqësore, prokuroria deklaroi se çifti e kishte dërguar Rebeccën në një zonë të izoluar pyjore, ku dyshohet se ndodhi krimi. Sipas prokurores, rasti përfaqëson një akt ekstrem dhune, që ka përfshirë jo vetëm vrasjen e të resë, por edhe të foshnjës së saj të palindur.
Autoritetet bëjnë me dije se pas ngjarjes janë ndërmarrë veprime për të fshehur provat, ndërsa trupat janë gjetur në vende të ndryshme. Gjatë marrjes në pyetje, nëna fillimisht ka mohuar përfshirjen, por më pas ka pranuar disa veprime lidhur me ngjarjen, duke pretenduar se synimi i saj ishte të shpëtonte foshnjën — një pretendim që prokuroria e ka hedhur poshtë kategorikisht.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik në SHBA, jo vetëm për shkak të natyrës së rëndë të krimit, por edhe për dinamikat komplekse familjare që, sipas hetuesve, kanë ndikuar në zhvillimin e tij. Hetimet vijojnë, ndërsa autoritetet po përgatiten për fazat e mëtejshme të procesit gjyqësor.
