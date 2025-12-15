Pas sherrit në kryesi, Salianji njofton takimin për nesër me demokratët e Elbasanit

TIRANË- Ish-deputeti i PD, Ervin Salianji do të vazhdojë takimet me strukturat e Partisë Demokratike, këtë herë në Elbasan. Me anë të një postimi në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Salianji ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se takimi me demokratët e qytetit do të zhvillohet nesër në orën 18:00.
Ky vizitë vjen pas tensioneve të shfaqura gjatë mbledhjes së Kryesisë së PD-së të së shtunës, ku Salianji pati diskutime të ashpra me kreun e PD-së, Sali Berisha, Flamur Nokën si dhe me kreun e degës së PD-së në Elbasan, deputetin Blendi Himçi.
