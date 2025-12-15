Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pas sherrit në kryesi, Salianji njofton takimin për nesër me demokratët e Elbasanit
Transmetuar më 15-12-2025, 22:42

TIRANË- Ish-deputeti i PD, Ervin Salianji do të vazhdojë takimet me strukturat e Partisë Demokratike, këtë herë në Elbasan. Me anë të një postimi në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Salianji ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se takimi me demokratët e qytetit do të zhvillohet nesër në orën 18:00.

Ky vizitë vjen pas tensioneve të shfaqura gjatë mbledhjes së Kryesisë së PD-së të së shtunës, ku Salianji pati diskutime të ashpra me kreun e PD-së, Sali Berisha, Flamur Nokën si dhe me kreun e degës së PD-së në Elbasan, deputetin Blendi Himçi.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...