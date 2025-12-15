Samiti në Berlin për Ukrainën! Udhëheqësit evropianë: Ka progres, por nuk është rënë dakord për asgjë, as për marrëveshjen e paqes

GJERMANI- Në një deklaratë të përbashkët, udhëheqësit evropianë që kanë ardhur në Berlin për bisedime me Ukrainën mirëpresin "progresin e rëndësishëm" që është bërë, por nxitojnë të theksojnë se asgjë nuk është rënë dakord derisa të jetë rënë dakord për gjithçka.
Bisedimet po zhvillohen, ndër të tjera, me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, Presidentin francez Emmanuel Macron, Kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, si dhe krerët e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen dhe NATO-s Mark Rutte.
Deklarata, siç thekson Guardian, mirëpret progresin e konsiderueshëm në përpjekjet e Trump për të siguruar një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë.
Udhëheqësit ranë dakord të punojnë me Trump dhe Zelensky për të arritur një paqe të qëndrueshme që do të ruajë sovranitetin e Ukrainës dhe sigurinë evropiane.
Teksti i deklaratës përmend konkretisht garanci të forta sigurie dhe masa për të mbështetur rimëkëmbjen ekonomike të Ukrainës. Ndër masat e propozuara në deklaratë janë mbështetje e vazhdueshme dhe e konsiderueshme për Ukrainën për të ndërtuar forcat e saj të armatosura në 800,000 trupa në kohë paqeje, në mënyrë që ato të jenë në gjendje të parandalojnë konfliktin dhe të mbrojnë territorin e Ukrainës.
Një forcë shumëkombëshe e udhëhequr nga Evropa në Ukrainë do të përfshihet në ndihmë për rindërtimin e forcave ukrainase, sigurimin e hapësirës ajrore ukrainase dhe mbështetjen e sigurisë detare, duke vepruar brenda Ukrainës, thuhet në deklaratë. Kjo do të thotë se do të jetë e vendosur larg çdo vije të mundshme fronti, raporton Guardian.
Udhëheqësit përmendën gjithashtu një “mekanizëm monitorimi dhe verifikimi të armëpushimit të udhëhequr nga SHBA-të me pjesëmarrje ndërkombëtare” për të ofruar “paralajmërim të hershëm për çdo sulm të ardhshëm” dhe për të pranuar përgjegjësinë për çdo shkelje, me qëllim qetësimin e situatës.
Për Ukrainën, ata po bëjnë thirrje për një “angazhim ligjërisht të detyrueshëm” për të “marrë masa për të rivendosur paqen dhe sigurinë në rast të një sulmi të armatosur në të ardhmen”, përmes përdorimit të forcave të armatosura, inteligjencës, mbështetjes logjistike, veprimeve ekonomike dhe diplomatike.
Kjo, përsëri siç komenton gazeta britanike, duket të jetë ajo që Zelensky po i referohej si garanci të "Nenit 5" të NATO-s. Dokumenti gjithashtu përfshin një paralajmërim të rëndësishëm se "kufijtë ndërkombëtarë nuk duhet të ndryshohen me forcë" dhe përsërit se çdo vendim për këtë çështje duhet të merret nga populli i Ukrainës dhe vetëm pasi të jenë "vendosur garanci të forta sigurie".
"Ata ranë dakord që çështje të caktuara duhet të zgjidhen në fazat përfundimtare të negociatave", thuhet në dokument.
Në fund të fundit, udhëheqësit ishin të qartë se, si në çdo marrëveshje, asgjë nuk është rënë dakord derisa të jetë rënë dakord për gjithçka dhe se të gjitha palët duhet të punojnë intensivisht për të gjetur një zgjidhje që do të sigurojë një fund të përhershëm të armiqësive.
Ata i bëjnë thirrje Rusisë të tregojë gatishmëri për të punuar për një paqe të qëndrueshme dhe deklarojnë se kanë rënë dakord të vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi Rusinë në mënyrë që ajo të shkojë në negociata sa më shpejt të jetë e mundur.
