Aksident i pazakontë në Kombinat. Makina hyn në dyqan

Transmetuar më 15-12-2025, 21:21
Tiranë- Një aksident ka ndodhur sit pasdite në Tiranë, në zonën e Kombinatit.
Një automjet ka përfunduar në dyqan, një tjetër është kthyer përmbys te rruga e “Qelqit”.
Gjithashtu janë dëmtuar edhe dy makina të parkuara.
Deri tani janë të paqarta shkaqet e aksidentit.
