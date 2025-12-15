Nepotizmi: PS krijon komision etike për kontrollin e të afërmve në nivele drejtuese

Tiranë, 15 dhjetor 2025 Partia Socialiste ka njoftuar krijimin e një komisioni etike me synim luftën kundër nepotizmit dhe klientelizmit në administratën publike, përmes kontrollit të lidhjeve familjare të zyrtarëve në nivele drejtuese.
Projekti u prezantua në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-së, në prani të kryeministrit Edi Rama, ndërsa detajet u bënë publike nga kryetari i grupit parlamentar, Taulant Balla. Sipas tij, nisma synon të vendosë një ndarje të qartë mes funksionit politik dhe lidhjeve familjare me administratën shtetërore.
Balla theksoi se familjarët e deputetëve socialistë nuk duhet të kenë angazhime në administratën publike dhe se çdo rast i tillë duhet të zgjidhet me shkëputje nga pozicioni përkatës. “Nëse një deputet i Partisë Socialiste ka një familjar në administratën publike, kjo situatë duhet të marrë fund. Duhet të jetë e qartë për të gjithë se funksioni politik nuk mund të ndërthuret me interesat familjare”, u shpreh ai.
Komisioni i etikës brenda PS-së do të drejtohet nga Lindita Nikolla, ndërsa anëtarë do të jenë Kiduina Zaka, Erjon Malaj, Marjana Koceku dhe Ermal Elezi. Ky komision pritet të ketë rol këshillimor dhe monitorues në respektimin e standardeve etike brenda partisë dhe në raport me administratën publike.
