Shpërthim në Francë, 2 fëmijë kanë vdekur

Shpërthim i një ndërtese banimi në Ain: dy fëmijë humbin jetën dhe të paktën katër janë plagosur
Një shpërthim ndodhi sot pasdite, rreth orës 17:30, në një ndërtesë banimi katërkatëshe në Trévoux, në departamentin Ain, pranë Lionit. Si pasojë, janë regjistruar të paktën gjashtë viktima, mes tyre dy fëmijë 3 dhe 5 vjeç që kanë humbur jetën dhe 4 të plagosur, njoftoi prefektura.
Ky është një raport paraprak dhe kërkimi vazhdon, deklaroi prefektura, duke i kërkuar publikut të shmangë zonën. "Rreziku nuk është përjashtuar ende", shtoi ajo.
“Operacionet e shpëtimit janë ende në vijim”, bëri të ditur prefektura. Në vendngjarje ndodhen rreth 50 zjarrfikës, 36 mjete operacionale si dhe ekipe mjekësore të specializuara.
Prefektja e Ain ka aktivizuar planin NOVI (për “numër të madh viktimash”), i cili mundëson mobilizimin e të gjithë aktorëve të zinxhirit të emergjencës në raste me shumë të dëmtuar në të njëjtin vend.
“Shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjet e viktimave të mitura. Mendoj gjithashtu për të plagosurit”, deklaroi në rrjetin social X ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nuñez, duke shtuar se po e ndjek “me vëmendje zhvillimin e situatës”.
Disa persona janë evakuuar dhe “janë sistemuar në një qendër pritjeje”, njofton prefektura, e cila thekson gjithashtu se “është aktivizuar një njësi urgjente mjeko-psikologjike”.
Autoritetet bëjnë me dije se “dy institucionet shkollore që ndodhen pranë zonës kanë pësuar dëmtime materiale, kryesisht thyerje xhamash, por drejtuesit e shkollave nuk raportojnë për persona të lënduar”.
Xhandarmëria ka vendosur një perimetër sigurie dhe u bën thirrje banorëve të shmangin zonën përreth. /noa.al
