Identifikohet ish-punonjësi i policisë që u gjend i pajetë në mjetin e shkrumbuar në Llogara. Emri

Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë të hënë në Qafën e Llogarasë, ku një automjet tip BMW është përfshirë nga flakët gjatë lëvizjes. Brenda mjetit është gjetur trupi i pajetë i drejtuesit, i identifikuar si Artjol Xhelo, 32 vjeç, ish-punonjës i Policisë së Shtetit.
Sipas informacioneve zyrtare, ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:35. Shërbimet zjarrfikëse dhe policia kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve, ndërsa automjeti ka pësuar dëme të rënda.
Viktima është gjetur në sediljen e drejtuesit të mjetit. Artjol Xhelo ishte nga Ura Vajgurore dhe kishte dhënë dorëheqjen nga Policia e Shtetit në vitin 2023.
Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të kësaj ngjarjeje, ndërsa pritet ekspertiza për të përcaktuar nëse bëhet fjalë për një defekt teknik apo faktorë të tjerë.
