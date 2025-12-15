Lapaj u zhvendos kur erdhën protestuesit e PD, Berisha i thur lëvdata Adriatikut

Berisha përshëndeti sot protestuesit e partisë ‘Shqipëria Bëhet’ dhe tha se "kur ne të zëmë këtë shesh me betimin se nuk do e lëshojmë pa largimin e Ramës, ai do ia mbathë".
Lëvdatat ndaj Lapajt dhe mbështetësve të tij, Berisha i bëri pak minuta pasi kreu i partisë Shqipëria Bëhet, me të nisur protesta e PD u largua nga pjesa ku ishte vendosur prej ditësh, pranë Kryeministrisë dhe u zhvendos te trotuari pranë Kryesisë së Kuvendit.
"Edi Rama është frikacaku më i madh që ka njohur Shqipëria në atë detyrë. Vetëm një moment, shikoni se ç’bën çdo natë me Adriatik Lapajn, në protestën e tij më qytetare, më civile. Adriatiku vë një karrige aty, disa mjete dhe proteston në emër të çdo qytetari. Çdo ditë, me orë të tëra policia, banditët ua heqin çadrat, u heqin tavolinat, u heqin ujin me akte banditeske.
Pse kjo? Sepse ai është kryefrikacaku i kombit. Kryehajduti është edhe kryefrikacaku i kombit. Ai i bën të gjitha këto vetëm për shkakun tonë, se e lejojmë ne. U jap ju fjalën e nderit, se kur ta zëmë në këtë shesh, me betimin se nuk e lëshojmë pa largimin e tij, ai do ia mbathë. Po, po miq", tha Berisha.
Ai shpalli sonte nga bulevardi qendror i Tiranës se po nisin një revansh protestash që tha se do të mbyllen vetëm pasi Rama të lërë pushtetin. /noa.al
