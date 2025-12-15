Ku është Air Albania? Media e huaj: Aviacioni Civil ia ka hequr licencën, Turkish e braktisi

Kompania ajrore Air Albania po prek fundin, pasi Autoriteti i Aviacionit Civil ka vendosur pezullimin e lejes së funksionimit të saj.
Vendimi lidhet me probleme serioze në përmbushjen e kushteve ligjore dhe rregullatore që kërkohen për operimin e fluturimeve. Në faqen zyrtare të AAC nuk gjendet një njoftim publik e po ashtu as në faqen e Air Albania ose mediat e saj sociale, raporton noa.al.
Sipas mediave greke që publikuan sot lajmin, ky zhvillim vjen pas disa ditësh raportimesh për vështirësi financiare dhe paqartësi në aktivitetin e kompanisë.
Gjatë kësaj periudhe janë shënuar edhe anulime fluturimesh në disa linja të rëndësishme, përfshirë destinacione ndërkombëtare, pa shpjegime të detajuara zyrtare.
Air Albania, e krijuar në vitin 2018, ka pasur si partner strategjik Turkish Airlines, por së fundmi është bërë e ditur se pala turke ka vendosur të tërhiqet nga aksionet e saj në kompani, duke shitur 49 për qind të pjesëmarrjes. Ky largim ka shtuar më tej pasiguritë për të ardhmen e linjës ajrore.
Megjithëse më herët ishte folur për plane zgjerimi dhe forcim të aktivitetit, pezullimi i lejes së operimit e vendos kompaninë përballë një periudhe vendimtare. /noa.al
