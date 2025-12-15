Sa mandarina duhet të hamë për të marrë një dozë të mirë të vitaminës C?

Sa mandarina duhen për të marrë një dozë të mirë vitamine C?
Të vogla, të lëngshme dhe plot energji, mandarinat – këto mandarina të vogla – janë shumë më tepër sesa një snack i shpejtë. Ato ofrojnë vitaminë C, ndihmojnë në hidratim dhe ndikojnë pozitivisht në gjendjen shpirtërore.
Të shijshme, praktike për t’u marrë me vete dhe ideale për snack, mandarinat janë aleate të vogla, por të fuqishme për ushqyerjen e përditshme. Ato japin energji, hidratojnë organizmin dhe mund të kthehen në mbështetëse të rëndësishme për shëndetin.
Megjithatë, si me çdo ushqim të mirë, nevojitet masë: ekuilibri mes kënaqësisë dhe teprimit është çelësi. Konsumi i rregullt i mandarinave nuk është thjesht një kënaqësi, por një zakon i vogël i përditshëm që ndihmon shëndetin.
Dietologia Miranda Galati shpjegon për Parade: “Mandarinat kanë pak kalori dhe përmbajtje të lartë uji, çka i bën një shtesë ideale për çdo vakt apo snack.” Uji që përmbajnë ndihmon trupin të qëndrojë i hidratuar, ndërsa vitamina C – të cilën trupi nuk e prodhon vetë – mbështet shëndetin e qelizave, lëkurës dhe sistemit imunitar.
Një mandarinë e vetme mund të mbulojë deri në 40% të nevojës ditore për vitaminë C. Përveç kësaj, fibrat që përmban ndihmojnë tretjen dhe rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Galati rekomandon konsumimin e dy deri në tre mandarina në ditë si sasinë ideale, veçanërisht nëse ato janë burimi kryesor i vitaminës C në dietën tuaj.
Çfarë ndodh nëse e teproni?
Edhe pse mandarinat janë fruta të vogla plot vlera, konsumimi i tepërt mund të sjellë shqetësime. Dietologia Elysia Cartlidge paralajmëron: “Konsumimi i më shumë se katër mandarina në ditë mund të shkaktojë fryrje ose parehati, për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave.”
Kjo nuk është e vetmja pasojë. Teprimi mund të rrisë marrjen e kalorive dhe, me kalimin e kohës, të kontribuojë në shtim në peshë. Gjithashtu, aciditeti i lartë i mandarinave mund të dëmtojë smaltin e dhëmbëve dhe të rrisë rrezikun e kariesit.
Me pak fjalë, shijojini këto mandarina të lëngshme me masë. Dy deri në tre në ditë janë të mjaftueshme për të përfituar të gjitha dobitë e tyre, pa efekte të padëshiruara.
Konsumimi i përditshëm i këtij fruti lidhet gjithashtu me përmirësimin e gjumit dhe shëndetin e zemrës. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd