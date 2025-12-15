Policia konfirmon djegien e drejtuesit brenda mjetit në Llogara

Rreth orës 14:35, pas një njoftimi të marrë në sallën operative të DVP Vlorë, shërbimet e Policisë janë nisur drejt vendit të quajtur Qafa e Llogarasë, ku është konstatuar një automjet i përfshirë nga flakët.
Gjatë verifikimeve paraprake, brenda automjetit është gjetur një shtetas ende i paidentifikuar, i cili dyshohet se ka humbur jetën si pasojë e zjarrit, ndërsa ndodhej në sediljen e drejtuesit të mjetit.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për identifikimin e viktimës si edhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
Policia pritet të dalë me informacion të mëtejshëm në vijim.
Vlorë/Informacion paraprak
