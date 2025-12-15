Gjykata Kushtetuese shqyrton nesër çështjen e mbylljes së TikTok

TIRANË- Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojnë ditën e nesërme më datë 16 dhjetor, në orën 10:00 çështjen e mbylljes së rrjetit social TikTok, në vend. Qëllimi i kësaj seance është shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave, i cili mbylli rrjetin social TikTok, për përdoruesit.
Kërkues për shqyrtimin e kësaj çështje janë “Rrjeti Ballkanik për Gazetarinë Investigative, Shqipëri – Balkan Investigative Reporting Network, Albania” dhe “Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë”. Ndërsa palët e interesuara janë Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe Këshilli i Ministrave.
Bëhet me dije se seanca gjyqësore do të jetë e hapur për publikun, ndërsa linku për ndjekjen e drejtpërdrejtë të saj është i disponueshëm në kanalin zyrtar të YouTube të Gjykatës Kushtetuese. Pritet vendimi i GJK nëse do të rikthejë apo jo aplikacionin për përdoruesit
