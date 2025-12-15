Takimi privat me Lionel Messin në Indi: VIP-at paguajnë deri 93 mijë euro

15 Dhjetor 2025
Lionel Messi ka mbërritur në Delhi në fazën e katërt dhe të fundit të vizitës së tij në Indi, e cila po tërheq shumë vëmendje dhe krijon lajm për aktivitete të veçanta.
Gjatë turneut të tij, i njohur si “GOAT Tour”, Messi do të zbulojë një statujë gjigante 21 metra në Kalkuta dhe do të zhvillojë edhe takime private me personazhe VIP.
Sipas mediave lokale, pjesëmarrja në një takim kokë më kokë me yllin argjentinas kushton rreth 93 mijë euro, duke e bërë një nga ngjarjet më të shtrenjta dhe ekskluzive të vitit në Indi.
