Moska ngre padi 230 miliardë dollarë kundër Euroclear për asetet ruse

Banka Qendrore e Rusisë ka ngritur një padi në Moskë duke kërkuar 230 miliardë dollarë dëmshpërblim nga Euroclear, duke paralajmëruar një sfidë ligjore të rëndësishme për Bashkimin Evropian.
Kjo veprim vjen pas planeve të BE-së për të përdorur asetet e ngrira ruse me vlerë rreth 210 miliardë euro, të ngrira që nga pushtimi i Ukrainës nga Moska në vitin 2022, për të mbështetur një kredi që do të shërbente për nevojat ushtarake dhe civile të Kievit në vitet 2026 dhe 2027.
Gjykata Tregtare e Moskës mori ankesën e Bankës Qendrore më 12 dhjetor, duke kërkuar 18.2 trilionë rubla, që përfaqësojnë vlerën e plotë të aseteve shtetërore ruse të ngrira. Ekspertët ligjorë presin një vendim të shpejtë, ndërsa Rusia mund të kërkojë zbatimin e tij edhe në juridiksione të tjera, kryesisht ato të konsideruara “miqësore” ndaj Moskës.
Euroclear, me seli në Belgjikë dhe kujdestar i shumicës së aseteve, nuk ka reaguar menjëherë për këtë çështje. Kremlini e përshkruan padinë si një makth ligjor për Bashkimin Evropian.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd