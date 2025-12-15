Meteorologu zbulon të papriturat e motit gjatë muajit dhjetor

Meteorologu Hakil Osmani ka bërë parashikimin e motit për javën. Sipas tij, edhe kjo javë do të jetë në mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike në pjesën më të madhe të vendit.
“Do kemi intervale të gjata me kthjellime dhe kalime të shpeshta të vranësirave. Kthjellimet më të dukshme do të jenë në ultësirat perëndimore gjatë orëve të para të mëngjesit, ndërsa në orët e mesditës do të kemi kalime më të shpeshta të vranësirave, më të fokusuara në zonat malore. Për sa i përket kësaj jave, pritet të jetë prezent në zonat veriperëndimore ditën e mërkurë, duke bërë që të kemi edhe momente të pakta me pika shiu”, u shpreh meteorologu.
Ai theksoi se, zona e Malësisë së Madhe dhe zona e Shkodrës do të preken nga këto momente të pakta shiu, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të vijojë të jetë në mbizotërimin e motit të qëndrueshëm.
“Temperaturat e ajrit janë tipike të dhjetorit, pasi kemi minimume që regjistrohen në -2 gradë Celsius në qytete e zonë malore, ndërsa në ultësirat perëndimore luhaten nga 8-9 gradë Celsius. Nga ana tjetër kemi temperatura tipike vjeshte, pasi do kemi maksimum 21-22 gradë Celsius.
