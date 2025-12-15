Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Meteorologu zbulon të papriturat e motit gjatë muajit dhjetor
Transmetuar më 15-12-2025, 12:15

Meteorologu Hakil Osmani ka bërë parashikimin e motit për javën. Sipas tij, edhe kjo javë do të jetë në mbizotërimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike në pjesën më të madhe të vendit.

“Do kemi intervale të gjata me kthjellime dhe kalime të shpeshta të vranësirave. Kthjellimet më të dukshme do të jenë në ultësirat perëndimore gjatë orëve të para të mëngjesit, ndërsa në orët e mesditës do të kemi kalime më të shpeshta të vranësirave, më të fokusuara në zonat malore. Për sa i përket kësaj jave, pritet të jetë prezent në zonat veriperëndimore ditën e mërkurë, duke bërë që të kemi edhe momente të pakta me pika shiu”, u shpreh meteorologu.

Ai theksoi se, zona e Malësisë së Madhe dhe zona e Shkodrës do të preken nga këto momente të pakta shiu, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të vijojë të jetë në mbizotërimin e motit të qëndrueshëm.

“Temperaturat e ajrit janë tipike të dhjetorit, pasi kemi minimume që regjistrohen në -2 gradë Celsius në qytete e zonë malore, ndërsa në ultësirat perëndimore luhaten nga 8-9 gradë Celsius. Nga ana tjetër kemi temperatura tipike vjeshte, pasi do kemi maksimum 21-22 gradë Celsius.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...