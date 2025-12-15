Mbledhja e Grupit Parlamentar të PS: Rama u kërkon deputetëve të dalin të takojnë elektoratin në zona

Tiranë- Janë zbardhur detaje nga mbledhja e zhvilluar me Grupin Parlamentar të Partisë Socialiste, ku kryeministri Edi Rama u ka dhënë disa porosi deputetëve socialistë në prag të angazhimeve politike dhe parlamentare.
Kryeministri ka theksuar rëndësinë e pranisë së deputetëve në zonat ku janë zgjedhur, duke u kërkuar që të jenë më aktivë në terren dhe në kontakt të vazhdueshëm me elektoratin.
Gjithashtu, Rama ka kërkuar që vëmendja e deputetëve të fokusohet në ligjet prioritare, veçanërisht ato që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar rëndësinë e rolit të Kuvendit në këtë fazë.
