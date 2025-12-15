Balla për zgjedhjen e Avokatit të Popullit: Kandidat nga opozita. Fakti që po hahen e po grihen tregon se e kanë fajin vetë

Tiranë- Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla, ka reaguar pas zgjedhjes së Avokatit të Ri të Popullit, Endri Shabani, duke theksuar se kandidatura vjen nga radhët e opozitës dhe se procesi u realizua përmes votimit në Kuvend.
“E uroj Avokatin e Ri të Popullit. Të enjten duhet të vijë për betimin në Kushtetutë. Është një kandidaturë që vjen nga opozita dhe për t’u zgjedhur duheshin edhe votat tona. Ky është një nga rastet më të mira të zgjedhjes së Avokatit të Popullit”, u shpreh Balla.
Ai shtoi se opozita kishte paraqitur gjashtë kandidatë për këtë post dhe se mazhoranca kishte vendosur të mbështeste një prej tyre. Sipas Ballës, përplasjet mes forcave opozitare janë përgjegjësi e tyre.
“Kemi qenë të qartë që do të votonim një nga kandidatët e propozuar nga opozita. Fakti që ka përplasje mes tyre tregon se përgjegjësia është e tyre”, përfundoi Balla.
