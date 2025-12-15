Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mblidhet Grupi Parlamentar i PS. Të pranishëm Rama e Balluku
Transmetuar më 15-12-2025, 11:37

TIRANË- Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste është mbledhur paraditen e sotme në Kryesinë e Kuvendit. Mbledhjes i është bashkuar edhe kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kreu i PS-së.

Mbledhja në Kryesinë e Kuvendit ka nisur në orën 10:00. Ndërkohë në mbledhjen e grupit të PS është rikthyer edhe zv.kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku, e cila shfaqet për herë të parë publikisht që pasi Gjykata Kushtetuese e riktheu në detyrë.

