E rëndë në Elbasan! Vëllai qëllon vëllain me thikë

Elbasan, 15 Dhjetor 2025 – Një 35-vjeçar nga fshati Labinot Fushë është arrestuar nga Policia e Elbasanit pasi dyshohet se ka goditur me thikë vëllanë e tij 46-vjeçar për motive të dobëta.
Sipas Policisë Rajonale Elbasan, viktima, A. A., u paraqit në Spitalin Rajonal për ndihmë mjekësore me dëmtime në dorë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Autori i dyshuar, B. H., u kap në banesën e tij, ku gjatë kontrollit policia sekuestruar mjetin prerës të përdorur dhe disa fishekë të armës së gjahut.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.
Hetimi vazhdon.
Goditi me thikë, vëllanë e tij, për motive të dobëta, vihet në pranga 35-vjeçari.
Sekuestrohen mjeti prerës thikë dhe disa fishekë arme gjahu, që u gjetën në banesën e 35-vjeçarit.
Pas marrjes së njoftimit se në Spitalin Rajonal Elbasan ishte paraqitur për të marrë ndihmë mjekësore, një 46-vjeçar, me dëmtime të shkaktuara me mjet prerës, shërbimet e Komisariatit të Policisë Elbasan organizuan menjëherë punën për zbardhjen e rrethanave të rastit.
Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, u kap dhe u arrestua në flagrancë autori i dyshuar, shtetasi B. H., 35 vjeç, banues në fshatin Labinot Fushë, i cili dyshohet se ka goditur me mjet prerës (thikë), në dorë, vëllanë e tij, shtetasin A. A., 46 vjeç, për motive të dobëta. I dëmtuari është jashtë rrezikut për jetën.
Gjatë kontrollit në banesën e 35-vjeçarit, u gjetën dhe u sekuestruan thika me të cilën dyshohet se ka kryer krimin dhe disa fishekë arme gjahu.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd